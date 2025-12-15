Elkann il gip | Imputazione coatta per due reati Rischia di saltare la messa alla prova

Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann, numero uno di Stellantis, respingendo la richiesta di archiviazione della Procura riguardo a presunti reati di evasione fiscale e dichiarazioni infedeli del 2018 e dei primi due mesi del 2019. La decisione potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione alla messa alla prova.

Imputazione coatta per il numero 1 di Stellantis John Elkann. Lo ha deciso il gip di Torino, che ha respinto la richiesta di archiviazione della procura per evasione fiscale e le dichiarazioni infedeli del 2018 e di primi due mesi del 2019. Dichiarazioni depositate da Ferrero e firmate dal notaio svizzero Von Grunigen. Rischierebbe, dunque, di saltare la messa alla prova di 10 mesi per Elkann, relativamente all'inchiesta sulla successione ereditaria di Marella Caracciolo, vedova dell'Avvocato, dopo la morte nel febbraio 2019. Il manager, che ha chiesto di fare da tutor ai giovani degli istituti salesiani torinesi, potrebbe non avere il via libera in quanto coinvolto in un altro procedimento per cui è stata disposta l'imputazione coatta. Ilgiornale.it

