Elisa Benvenuto pubblica Nuvole blu | la preghiera Pop Soul per la pace in uscita il 19 dicembre

Il 19 dicembre esce “Nuvole blu”, il nuovo singolo di Elisa Benvenuto, giovane cantautrice pop/soul di 16 anni. Dopo il successo di “Al di là del mare” e la partecipazione a “Tú sí que vales”, Elisa torna con un brano profondo e coinvolgente, dedicato alla pace e alla speranza.

© Spettacolo.periodicodaily.com - Elisa Benvenuto pubblica “Nuvole blu”: la preghiera Pop/Soul per la pace in uscita il 19 dicembre Dal 19 dicembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming “Nuvole blu”, il secondo inedito di Elisa Benvenuto, giovane cantautrice popsoul di 16 anni che, dopo l’ottimo riscontro di “Al di là del mare” e l’esperienza televisiva come semifinalista a “Tú sí que vales” nell’edizione appena conclusa, torna con un brano intenso e necessario. In un periodo storico segnato dai conflitti, Elisa rinnova la sua volontà di usare la musica per trasmettere messaggi profondi, parlando di vulnerabilità, speranza e del bisogno urgente di pace. “Nuvole blu”: una preghiera per la pace dedicata ai bambini. Spettacolo.periodicodaily.com Elisa Benvenuto - Al di là del mare (Visual Video) https://youtu.be/j94Pp-kFyeMsi=x2bSjQ6Dmwht-Vkc Ecco la performance della nostra artista assisana Elisa Benvenuto, durante la finale del Tour Music Fest dove ha reso omaggio alla storia di Amy Winehouse #ElisaBenvenuto #ItalianArtist - facebook.com facebook