Elga Enardu accusata di fingere la rottura con Diego Daddì cosa è successo e la sua risposta ai commenti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elga Enardu è stata al centro di polemiche sui social per aver accusato di fingere la rottura con il marito Diego Daddì, suscitando reazioni e commenti da parte degli utenti. La ex protagonista di Uomini e Donne ha risposto alle accuse, chiarendo la sua posizione e mettendo a tacere le voci di gossip.

Sui social diversi utenti hanno accusato Elga Enardu, ex volto di Uomini e Donne, di fingere la rottura con il marito Diego Daddì. Stanca dei commenti, la diretta interessata ha voluto rispondere. Fanpage.it

