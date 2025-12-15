Elezioni dei consigli di quartiere Il trionfo dell’astensionismo Oggi lo scrutinio delle schede

Le elezioni dei consigli di quartiere si sono concluse con un alto tasso di astensionismo. Oggi, lo scrutinio delle schede si svolge con strumenti digitali e cartacei, segnando la fine di una giornata dedicata alla partecipazione civica e al rafforzamento del rapporto tra territorio e amministrazione comunale.

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni dei consigli di quartiere. Il trionfo dell’astensionismo. Oggi lo scrutinio delle schede Computer sul tavolo e schede elettorali a portata di mano. Quella di ieri è stata la giornata conclusiva dedicata al voto per l’elezione dei consigli di quartiere destinati a fare da collante tra il territorio e l’amministrazione comunale. La novità della consultazione era legata alla possibilità di esprimere il proprio parere anche online, autenticandosi tramite Spid o Carta di Identità Elettronica nel portale del Comune di Cesena e selezionando poi il quartiere di appartenenza. Quello che potrebbe essere visto come un laboratorio a livello nazionale dedicato all’introduzione di nuove strategie per combattere il dilagante astensionismo elettorale, ha in effetti raccolto la curiosità di una fetta di cesenati, dal momento che tra i voti espressi in questa occasione, indicativamente per ogni preferenza imbucata nella tradizionale urna, ne sono arrivate due recapitate attraverso la rete. Ilrestodelcarlino.it Nicosia, Luigi Bonelli sindaco, dal trionfo alla proclamazione Elezioni dei consigli di quartiere. Il trionfo dell’astensionismo. Oggi lo scrutinio delle schede - La partecipazione più alta a Borello (oltre il 22%), quella più bassa al Rubicone e Centro urbano. ilrestodelcarlino.it

Cesena, Consigli di Quartiere: via al voto dal sito del Comune - A partire dalle ore 12 di oggi, mercoledì 10 dicembre, è possibile votare online – attraverso il sito del Comune di Cesena – per il rinnovo dei ... corriereromagna.it

ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE - La modalità telematica continua a essere quella maggiormente utilizzata, con 5.032 voti espressi online contro i 1.220 raccolti ai seggi fisici - facebook.com facebook