Eletto all' Opsa il Comitato Familiari degli ospiti con disabilità

L’Opsa - Opera della Provvidenza S. Antonio ha recentemente eletto il Comitato Familiari degli ospiti con disabilità, rafforzando il proprio impegno nell’offrire assistenza e supporto alle persone fragili. Questo nuovo organismo rappresenta un passo importante nel processo di inclusione e partecipazione delle famiglie, contribuendo a migliorare la qualità di vita degli ospiti e a consolidare la mission della struttura.

Nei giorni scorsi l'Opsa - Opera della Provvidenza S. Antonio ha aggiunto un ulteriore tassello nel proprio percorso organizzativo, che contribuirà a rinforzare la mission di struttura di accoglienza e cura delle fragilità, dove gli ospiti che vi risiedono possono individuare e realizzare.