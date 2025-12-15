Eleonora muore dopo 7 ore in pronto soccorso | Quel sintomo scambiato per gastrite Medici indagati

Una donna di 39 anni muore dopo sette ore di attesa in pronto soccorso, a causa di un malore inizialmente diagnosticato come semplice gastrite. La sua vicenda ha portato all’apertura di un’indagine sui medici coinvolti, sollevando interrogativi sulle modalità di gestione delle emergenze e sulla possibilità di errori nella diagnosi.

Un pomeriggio qualsiasi si è trasformato in un calvario incomprensibile. Una donna di 39 anni, sentendo un dolore che non conosceva, ha cercato aiuto in un luogo dove ci si aspetta di trovare sollievo e salvezza. Per sette lunghe ore, ha lottato contro un malessere fisico sempre più intenso, mentre le rassicurazioni del personale medico si scontravano con la realtà dei suoi sintomi crescenti. Si contorceva per il dolore al petto, vomitava, ma la risposta era sempre la stessa: “Non è nulla di grave”. L’attesa, scandita da esami e flebili speranze, si è conclusa nel modo più drammatico e inatteso. Thesocialpost.it

Eleonora morta dopo 7 ore in pronto soccorso a Bari: “Aveva dolori al torace ma per i medici era gastrite” - “Ha vomitato più volte, il dolore al petto non passava ma ci hanno rassicurato e le hanno dato un maalox” ha raccontato la sorella di Eleonora Dragone ... fanpage.it