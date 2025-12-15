Eleonora morta dopo 7 ore in pronto soccorso a Bari | Aveva dolori al torace ma per i medici era gastrite

Eleonora Dragone, 39 anni, è deceduta dopo aver trascorso sette ore in pronto soccorso a Bari, dove i medici avevano diagnosticato una semplice gastrite nonostante i persistenti dolori al torace e i ripetuti vomiti. La famiglia denuncia una gestione inadeguata delle sue condizioni, sollevando interrogativi sulla tempestività e precisione delle cure ricevute.

“Ha vomitato più volte, il dolore al petto non passava ma ci hanno rassicurato e le hanno dato un maalox” ha raccontato la sorella di Eleonora Dragone, la 39enne morta dopo 7 ore in pronto soccorso a Bari la sera del 7 dicembre scorso. Sul caso indaga la Procura. Fanpage.it povera Roby ???? Eleonora morta dopo 7 ore in pronto soccorso a Bari: “Aveva dolori al torace ma per i medici era gastrite” - “Ha vomitato più volte, il dolore al petto non passava ma ci hanno rassicurato e le hanno dato un maalox” ha raccontato la sorella di Eleonora Dragone ... fanpage.it

Bari, va al pronto soccorso per i dolori al petto: muore a 39 anni dopo 7 ore: «Per i medici era gastrite» - Il dolore al petto era iniziato nel primo pomeriggio, improvviso e insistente. msn.com

È morta Eleonora Giorgi: aveva 71 anni L’attrice era ricoverata in una clinica di Roma - facebook.com facebook