Eleonora Dragone morta a 39 anni dopo 7 ore in pronto soccorso | I medici le hanno dato un maalox dicevano che era gastrite I sintomi

15 dic 2025

Eleonora Dragone, 39 anni, è deceduta dopo sette ore di attesa in pronto soccorso al Policlinico di Bari, dove i medici le avevano somministrato solo Maalox, diagnosticandole una gastrite. La sua vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze e sull'adeguatezza delle cure ricevute in un caso di dolore toracico persistente.

