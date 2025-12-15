Eleonora Dragone morta a 39 anni dopo 7 ore in pronto soccorso | I medici le hanno dato un maalox dicevano che era gastrite I sintomi

Eleonora Dragone, 39 anni, è deceduta dopo sette ore di attesa in pronto soccorso al Policlinico di Bari, dove i medici le avevano somministrato solo Maalox, diagnosticandole una gastrite. La sua vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze e sull'adeguatezza delle cure ricevute in un caso di dolore toracico persistente.

Eleonora Dragone, 39 anni, si è presentata al Policlinico di Bari il pomeriggio del 7 dicembre. Aveva un forte dolore al petto ormai da ore. Dopo sette ore al pronto soccorso, la donna.

"Dicevano che non c'era nulla di correlato al cuore, per loro era gastrite e volevano dimetterla", Il racconto della sorella di Eleonora Dragone, la 39enne morta dopo 7 ore in pronto soccorso a Bari la sera del 7 dicembre scorso in preda a forti dolori al torace.

