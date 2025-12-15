Eleonora Dragone datele un Maalox | muore in pronto soccorso dopo 7 ore di agonia

Eleonora Dragone, 39 anni, è deceduta al Policlinico di Bari dopo sette ore di agonia in pronto soccorso. La sua morte, avvenuta il 7 dicembre, ha suscitato interrogativi sulle condizioni e sui tempi di assistenza nel reparto di emergenza dell'ospedale.

Morta dopo sette ore di pronto soccorso. Eleonora Dragone si è spenta a 39 anni, dopo che si era presentata al Policlinico di Bari il pomeriggio del 7 dicembre. La donna accusava un forte dolore al petto ormai da ore, ma per i medici non era nulla di grave. "Ci avevano tranquillizzato - riferisce la sorella -. Per loro era una gastrite. Eravamo in attesa delle dimissioni". La Procura ha dunque aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati una dottoressa del pronto soccorso che ha preso in carico la paziente allo scopo di verificare eventuali errori diagnostici o gestionali nella valutazione del caso. Liberoquotidiano.it

