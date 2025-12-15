Eldense-Real Sociedad martedì 16 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria esterna senza goleade?

Analisi e pronostici di Eldense-Real Sociedad, match in programma il 16 dicembre 2025 alle 21:00. Dopo una difficile fase di transizione e una sconfitta pesante contro il Girona, la squadra basca cerca riscatto. Formazioni ufficiali, quote e previsioni nel dettaglio, con un focus sulla possibilità di una vittoria esterna senza grandi goleade.

© Infobetting.com - Eldense-Real Sociedad (martedì 16 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria esterna senza goleade?

La Real Sociedad non è riuscita a metabolizzare la fine del ciclo di Imanol: l’avventura di Sergio Francisco sulla panchina dei baschi è già terminata, è stata fata la pesantissima sconfitta di venerdì notte contro il Girona, che aggrava in maniera abbastanza preoccupante la situazione di classifica. Martedì è tempo di Copa del Rey, la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

