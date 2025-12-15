Eldense-Real Sociedad martedì 16 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria esterna senza goleade?

Analisi e pronostici di Eldense-Real Sociedad, match in programma il 16 dicembre 2025 alle 21:00. Dopo una difficile fase di transizione e una sconfitta pesante contro il Girona, la squadra basca cerca riscatto. Formazioni ufficiali, quote e previsioni nel dettaglio, con un focus sulla possibilità di una vittoria esterna senza grandi goleade.

© Infobetting.com - Eldense-Real Sociedad (martedì 16 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria esterna senza goleade? La Real Sociedad non è riuscita a metabolizzare la fine del ciclo di Imanol: l’avventura di Sergio Francisco sulla panchina dei baschi è già terminata, è stata fata la pesantissima sconfitta di venerdì notte contro il Girona, che aggrava in maniera abbastanza preoccupante la situazione di classifica. Martedì è tempo di Copa del Rey, la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pronostico Eldense-Real Sociedad: niente scossoni - Real Sociedad, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 16 dicembre alle 21. ilveggente.it

Eldense-Real Sociedad (martedì 16 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi vogliono gli ottavi ift.tt/cmb4hAv #scommesse #pronostici x.com

«Thiago Motta è ancora sotto contratto con la Juventus. » Questo dettaglio, sottolineato da Marca, non ha impedito il suo inserimento tra i profili valutati dalla Real Sociedad, ora a caccia di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Sergio Francisco. La decisione - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.