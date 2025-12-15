Analisi del match Eldense-Real Sociedad in programma martedì 16 dicembre 2025 alle 21:00, con formazioni, quote e pronostici. La squadra basca, dopo la fine del ciclo di Imanol e la recente sconfitta contro il Girona, affronta questa trasferta con l’obiettivo di riscattarsi, anche senza aspettative di goleada. Ecco tutte le informazioni per seguire l’incontro.

© Infobetting.com - Eldense-Real Sociedad (martedì 16 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria esterna senza goleade?

La Real Sociedad non è riuscita a metabolizzare la fine del ciclo di Imanol: l’avventura di Sergio Francisco sulla panchina dei baschi è già terminata, è stata fata la pesantissima sconfitta di venerdì notte contro il Girona, che aggrava in maniera abbastanza preoccupante la situazione di classifica. Martedì è tempo di Copa del Rey, la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Pronostico Eldense-Real Sociedad: niente scossoni - Real Sociedad, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 16 dicembre alle 21. ilveggente.it