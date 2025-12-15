Eldense-Real Sociedad martedì 16 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi vogliono gli ottavi

Analisi e pronostici sulla sfida Eldense-Real Sociedad di martedì 16 dicembre 2025 alle ore 21:00. I baschi cercano la qualificazione agli ottavi, ma affrontano una fase di cambiamenti dopo l'esonero di Imanol e la recente sconfitta contro il Girona, che complica il cammino nel torneo. Ecco le formazioni, le quote e le previsioni per questa importante partita.

© Infobetting.com - Eldense-Real Sociedad (martedì 16 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi vogliono gli ottavi La Real Sociedad non è riuscita a metabolizzare la fine del ciclo di Imanol: l'avventura di Sergio Francisco sulla panchina dei baschi è già terminata, è stata fata la pesantissima sconfitta di venerdì notte contro il Girona, che aggrava in maniera abbastanza preoccupante la situazione di classifica. Martedì è tempo di Copa del Rey, la .