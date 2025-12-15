El Matador MC 7 auto imbrattata a Ciampino | Infame romanista L' artista sbotta sui social
A Ciampino, un'auto è stata imbrattata con la scritta
"Infame romanista". Questa la scritta impressa con una bomboletta rossa sul cofano anteriore di un'auto. Nel mirino il rapper di Ciampino Dylan Potenza, in arte El Matador MC 7, tra i finalisti del programma di Netflix "Nuova scena". A denunciare l'accaduto sui propri profili social lo stesso. Romatoday.it
EL MATADOR (From the Netflix Rap Show “Nuova Scena”)
GLI HANNO ROVINATO L'AUTO El Matador è un tifoso molto appassionato della sua Roma e l'elemento calcistico è sempre stato messo in rilievo nelle sue tracce e nel suo personaggio. A pochi giorni dal drop del suo prossimo brano "L'INVIDIA VE SE