Editoria | Fratoianni ' si esplori ogni strada per Gedi da proprietà pochezza incredibile'

L'editoria italiana si trova al centro di un dibattito acceso riguardo alla proprietà e alla sostenibilità delle testate del gruppo Gedi. Fratoianni sottolinea l'importanza di esplorare ogni strada possibile per garantire il futuro del settore, criticando la gestione attuale come caratterizzata da una
Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Vediamo che il governo condivide le richieste e le preoccupazioni dei cdr delle testate del gruppo Gedi: questo fa giustizia delle sciocchezze dette finora da Salvini e da altri esponenti della destra". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Ora però servono subito ulteriori passi: è necessario che i possibili acquirenti delle testate siano convocati perché garantiscano in modo ufficiale, nero su bianco, e alla luce del sole i loro obiettivi e progetti, e sopratutto confermino gli impegni che intendono assumere per tutelare l'occupazione, la qualità e il pluralismo dell'informazione.
