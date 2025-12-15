Edifici efficienti luminosi e ultra tech | I tetti diventano finestre sul cielo

Gli edifici moderni stanno rivoluzionando il modo di concepire l’architettura, integrando tecnologia e sostenibilità. I tetti si trasformano in finestre sul cielo, offrendo soluzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica e la luminosità degli spazi. Un esempio di questa evoluzione è il progetto dei fratelli pugliesi Pasquale e Antonio De Benedictis, pionieri nel settore.

SONO PASSATI più di quarant’anni da quando due fratelli pugliesi, Pasquale e Antonio De Benedictis, hanno deciso che sì, anche dal Sud si poteva fare industria d’avanguardia. È il 1984 quando nasce Telform, che oggi significa eccellenza nella termoformatura dei materiali termoplastici. Un settore di nicchia, certo, ma che loro hanno trasformato in una storia italiana di ingegno, resilienza e visione. A raccontarla è Fabio De Benedictis, saldamente alla guida dell’azienda insieme ai cugini Roberto e Davide. "Telform è un’azienda che, dalla Puglia, ha imparato a guardare in alto, letteralmente. Il nostro cuore è nato lavorando materiali plastici e si è evoluto, con gli anni e l’esperienza, in soluzioni su misura per illuminazione, ventilazione ed evacuazione fumo e calore con tamponamenti in vetro. Quotidiano.net

