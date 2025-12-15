Ecosistema Galaxy e One UI 8.5 | Audio Broadcast e condivisione file unificata

L'aggiornamento a One UI 8.5 porta con sé l'evoluzione dell'ecosistema Galaxy, unificando funzionalità come Audio Broadcast e la condivisione di file. Questa nuova versione elimina le barriere tra dispositivi, offrendo un'esperienza più integrata e fluida per gli utenti Samsung, rafforzando la compatibilità e l'interconnessione all'interno della gamma Galaxy.

© Pantareinews.com - Ecosistema Galaxy e One UI 8.5: Audio Broadcast e condivisione file unificata L’aggiornamento a One UI 8.5 segna il definitivo abbattimento delle barriere tra i dispositivi creando un vero e proprio “ecosistema Galaxy”. Se fino a ieri “ecosistema” significava sincronizzare le note o copiare il testo da un dispositivo all’altro, oggi Samsung ridefinisce il concetto trasformando lo smartphone in un vero e proprio server multimediale e di trasmissione. Disponibile da pochi giorni in versione Beta per la serie Galaxy S25, questo aggiornamento introduce funzionalità che permettono all’hardware di fondersi: microfoni, schermi e memorie non appartengono più al singolo device, ma diventano risorse condivise in tempo reale. Pantareinews.com Samsung Ecosystem Will BLOW Your Mind! One UI 7 Edition! One UI 8 Watch arriva anche su Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro - Chi sceglie un dispositivo Samsung lo fa spesso per il supporto software garantito nel tempo: aggiornamenti costanti, funzioni esclusive e un ecosistema integra ... tecnoandroid.it

Samsung porta One UI 8 Watch su Galaxy Watch FE: cosa cambia? - Chi acquista un dispositivo targato Samsung spesso non lo fa soltanto per design o dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppato ... tecnoandroid.it

Ciao a tutti, sono sempre stata utente Samsung, ora ho un Galaxy S25 Plus da 512GB e sono tentata di passare all'iPhone 17, più che altro al 17 Pro. Ho paura di fare il cambio perché sono abituata all'ecosistema Samsung, a parte un MacBook Air M1 che ho - facebook.com facebook