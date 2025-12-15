© Iltempo.it - Ecco Wake Up Dead Man, Daniel Craig nell'enigma più cupo della saga Knives Out

Se amate i gialli che mettono alla prova l'intuito dello spettatore, quelli che invitano a formulare ipotesi e a seguire ogni dettaglio come fosse un indizio, “Wake Up Dead Man” è il titolo da non perdere. Appena approdato su Netflix, il terzo capitolo della saga Knives Out riporta in scena Daniel Craig nei panni impeccabili dell'investigatore Benoit Blanc, questa volta alle prese con un caso più cupo e stratificato del solito. Al suo fianco, in un affascinante gioco di contrasti, compare Josh O'Connor, coprotagonista intenso e magnetico che accompagna Blanc in una nuova caccia alla verità, tra ambiguità morali e colpi di scena. Iltempo.it

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Official Trailer | Netflix

