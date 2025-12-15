Ecco perché ai milanesi piace OnlyFans

Milano, capitale della moda e del design, si distingue anche per la sua scena digitale e innovativa. Tra le piattaforme emergenti, OnlyFans sta trovando un pubblico sempre più vasto tra i milanesi, riflettendo la natura cosmopolita e aperta della città. Questo articolo esplora i motivi per cui questa piattaforma sta conquistando il cuore di molti residenti milanesi.

© Ilfoglio.it - Ecco perché ai milanesi piace OnlyFans Milano città dal respiro internazionale, di più: Milano città dal sospiro, anzi, dall'ansito internazionale. Le statistiche sull'utilizzo di OnlyFans hanno infatti certificato che il capoluogo lombardo, la città meno italiana d'Italia, è terza nella classifica dei luoghi con più abbonamenti alla piattaforma per contenuti zozzi, subito dietro Atlanta e Orlando, subito prima di Miami e Washington. Mi domando però se sia solo un'ulteriore conferma della sessuomania che sembra essersi impossessata dello stivale (secondo il Censis, gli italiani si vantano di far sesso mediamente tre volte alla settimana e quasi il 7% di loro partecipa a orge – dato che, singolarmente, coincide col tasso di disoccupazione) o se non indichi magari qualcosa di più profondo, di più specificamente milanese.