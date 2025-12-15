Ecco il presepe del Vaticano inaugurato a Piazza San Pietro – Il video

A Piazza San Pietro si è svolta l'inaugurazione ufficiale del presepe e l'accensione dell'albero di Natale del Vaticano. Un momento di festa e tradizione che segna l'inizio delle celebrazioni natalizie nella Città del Vaticano, attirando numerosi visitatori e fedeli.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 15 dicembre 2025 Si è tenuta a Piazza San Pietro l'accensione dell'albero di Natale del Vaticano e l'inaugurazione del presepe. Il presepe, progettato dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, ritrae gli elementi tipici dell'architettura dell'Agro Nocerino-Sarnese. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

