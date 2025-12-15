Ecco i fondi per ripristinare i danni provocati dal maltempo

Il maltempo ha causato ingenti danni in diverse strutture comunali, richiedendo interventi di ripristino tempestivi. Sono stati stanziati oltre 900.000 euro per sistemare i tetti di 13 edifici pubblici colpiti dalla grandine, garantendo la sicurezza e la funzionalità degli immobili comunali.

Oltre novecentomila euro di interventi per sistemare i tetti di 13 edifici comunali danneggiati dalla grandine. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha approvato i progetti esecutivi relativi al ripristino dei danni provocati dal maltempo del luglio del 2023 sul territorio di Vigonza che. Padovaoggi.it

APPROVATO LO STATO DI EMERGENZA, MA I FONDI NON BASTANO A COPRIRE I DANNI

