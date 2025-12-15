Eccellenza Real FQ alla terza sconfitta di fila Ribaltato il gol di Panicucci
Il Real FQ subisce la sua terza sconfitta consecutiva nel campionato, dopo il pareggio di Panicucci e il successivo gol di Belvedere 2-1. La sfida tra Belvedere Calcio e Real Forte Querceta si conclude con una vittoria importante per i padroni di casa, che riscattano le recenti difficoltà.
belvedere 2 Real Forte Querceta 1 BELVEDERE CALCIO: Pini, Capoduri, Del Conte, Cretella, Fregoli, Blanchard, D Angelo, Faenzi, Canessa, Carlotti, Cret. A disp.: Ginanneschi, Borboryo, Pecciarini, Veronesi, Colledan, Artino, Bartolini, Cozzolino, Pecchia. All.: Nicola Giallini. REAL FORTE QUERCETA: Di Nubila, Nicolini, Porcellini, Michelucci, Ricci A., Marinari, Franzoni, Fortunati, Maggi, Borselli, Panicucci. A disp.: Pastine, Tofanelli, Vitaggio, Bartolini, Battisti, Bobbio, Gazzoli, Lembo, Bassi. All.: Matteo Verdi. Arbitro: Marongiu di Livorno. Reti: 2’ pt Panicucci, 29’ pt Fregoli, 30’ st Capoduri. Sport.quotidiano.net
