Eccellenza, blitz della Messana sul campo dell'Atletico Catania 1994

Messana corsara a Viagrande, dove il gol di De Leon, allo scadere del match contro l’Atletico Catania 1994, è valso tre preziosi punti. Nell’undici titolare dei giallorossi spazio per l’ultimo arrivato Della Guardia sulla linea difensiva, insieme a Mazzola e Tricamo. Sulla destra agisce Deodato. Messinatoday.it

