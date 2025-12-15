EA FC 26 introduce il Team 1 Winter Wildcards, una speciale promozione per la modalità Ultimate Team. La lista delle carte della Prima Squadra dei Jolly Invernali è stata annunciata, offrendo nuovi giocatori con caratteristiche uniche. Queste carte saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 a partire dalle 19:00 di venerdì 19 dicembre, per un periodo limitato.

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Team 1 Winter Wildcards Lista Carte Prima Squadra Dei Jolly Invernali

Il Team 1 Winter Wildcards per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della nuova promo della stagione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 19 dicembre. Nella squadra Winter Wildcards sono inseriti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono per vincere alcuni dei tornei e dei campionati più importanti d'europa.

