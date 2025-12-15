È tempo di disarmare la furia antisemita come ha fatto l’eroe di Sydney

In un gesto di coraggio e umanità, Ahmed al-Ahmad, un commerciante di frutta di Sydney, ha affrontato con determinazione la furia antisemita, dimostrando che il rispetto e la solidarietà possono superare ogni odio. La sua azione sottolinea l'importanza di disarmare la violenza e promuovere la tolleranza in un mondo spesso segnato da divisioni.

Si chiama Ahmed al-Ahmad, ha quarantatré anni, è musulmano (così sembra dalle prime ricostruzioni), è padre di due figli, gestisce un negozio di frutta a Sutherland, in Australia,.