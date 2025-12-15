È stato assegnato a Monica Guerritore il Premio Capri – Lina Wertmuller della 30ª edizione di Capri Hollywood – The International Film Festival in programma dal 26 dicembre al 2 gennaio sull’Isola azzurra

Monica Guerritore ha ricevuto il Premio “Capri – Lina Wertmuller” alla 30ª edizione di Capri Hollywood, il festival cinematografico internazionale in programma dal 26 dicembre al 2 gennaio sull’Isola Azzurra. L’annuncio è stato dato da Tony Petruzzi, presidente dell’Istituto Capri nel Mondo, durante l’evento organizzato con il supporto di istituzioni e partner prestigiosi.

