È sembrato infinito | la paura nel racconto di Letizia Prete dopo la sparatoria a Bondi Beach

Letizia Prete condivide la sua esperienza dopo la sparatoria a Bondi Beach, descrivendo i momenti di paura e caos vissuti durante l’incidente. Tra emozioni intense e continui cambiamenti di stato d’animo, il racconto mette in luce la tensione e la paura che hanno caratterizzato quei momenti drammatici.

© Quicomo.it - "È sembrato infinito": la paura nel racconto di Letizia Prete dopo la sparatoria a Bondi Beach "Ci sono stati tanti momenti particolari, tante emozioni. Tutto è sembrato infinito, come se la situazione cambiasse ogni secondo: dal panico a momenti apparentemente più tranquilli".È il racconto di Letizia Prete, 25 anni, originaria di Como, che si trovava per studio e lavoro a Bondi Beach.