E’ partita la Campagna Basta Botti 2026 da parte del Partito Animalista Italiano per invitare Prefetture e Comuni a vietare botti e petardi

Dal 15 dicembre 2025 prende il via la campagna nazionale “Basta Botti 2026” del Partito Animalista Italiano, rivolta a Prefetture e Comuni. L’iniziativa mira a promuovere il divieto di botti e petardi, sensibilizzando sull’impatto di questi rumori su animali e cittadini. La campagna conta anche sulla collaborazione di associazioni e consumatori, per un futuro più sicuro e rispettoso.

© Anteprima24.it - E’ partita la Campagna “Basta Botti 2026” da parte del Partito Animalista Italiano per invitare Prefetture e Comuni a vietare botti e petardi Tempo di lettura: 2 minuti Parte ufficialmente dal 15.12.2025 la Campagna nazionale “BASTA BOTTI 2026” del Partito Animalista Italiano, insieme ai suoi partner tra cui l’associazione nazionale dei consumatori “Difesa Consumatori e Contribuenti”. Anche, e proprio, quest’anno riporta il portavoce della Campagna, Avv.Cristiano Ceriello, è ancora più forte l’esigenza di tutelare i più deboli ed il rispetto sociale. Negli ultimi anni di medesime campagne, come sostiene il Partito Animalista Italiano, sempre più Comuni hanno già vietato i cosiddetti “botti di capodanno” in quanto l’indiscriminato caos, l’inquinamento dovuto dalla diossina dei botti, i rumori da esplosioni che provocano danni ad ambiente e animali (anche domestici), violano anche l’art. Anteprima24.it Compra a Bassano Romano. Fai splendere il tuo Paese! E’ partita la campagna di sensibilizzazione per sostenere il commercio e l’artigianato locale. L’Amministrazione Comunale e Bassano Romano in Rete insieme per incentivare i regali natalizi presso i co - facebook.com facebook È partita in #Antartide la campagna conclusiva di perforazione del progetto Beyond Epica @OldestIce, guidata da @cnrisp, che coinvolge 12 istituzioni di ricerca - tra cui Ca' Foscari - di 10 Paesi europei. bit.ly/CF_BeyondEpica… x.com