È morto Luciano Girelli uomo di cucina e di campagna | lascia moglie e figli

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
È morto Luciano Girelli, conosciutissimo sul lago di Garda (e non solo) per il suo lavoro nella ristorazione: aveva 74 anni ed era malato da tempo. Uomo di cucina e di campagna, è stato volto e anima dell'agriturismo Locustione di Vaccarolo, Desenzano, dove lo ricordano così: "È un giorno triste. Bresciatoday.it