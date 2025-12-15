© Bresciatoday.it - È morto Luciano Girelli, uomo di cucina e di campagna: lascia moglie e figli

È morto Luciano Girelli, conosciutissimo sul lago di Garda (e non solo) per il suo lavoro nella ristorazione: aveva 74 anni ed era malato da tempo. Uomo di cucina e di campagna, è stato volto e anima dell'agriturismo Locustione di Vaccarolo, Desenzano, dove lo ricordano così: "È un giorno triste. Bresciatoday.it

