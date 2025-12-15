È morto Flaviano Zandoli ex attaccante del Cesena

È scomparso Flaviano Zandoli, ex attaccante noto per la sua carriera nel Cesena e in altre squadre italiane. A 78 anni, lascia un ricordo indelebile nel mondo del calcio italiano.

Cesena, 15 dicembre 2025 – Si è spento all’età di 78 anni Flaviano Zandoli, ex centravanti del Cesena e di altre importanti squadre italiane. La notizia della sua morte ha suscitato commozione nella sua città natale, Gambettola, dove Zandoli era molto apprezzato non solo per la sua luminosa carriera calcistica, ma anche per il suo impegno nel sociale e per la sua attività di commerciante. Calcisticamente fu un centravanti di razza, col fiuto del gol e una ottima tecnica, autore di una carriera di buon livello, con più di cento gol. Nel Cesena militò nel 1967-68, giovanissimo, e dal 1978 al 1980, ma gli anni più felici li ebbe a Reggio Emilia e ad Ascoli in serie A. Ilrestodelcarlino.it

Morto Flaviano Zandoli, attaccante simbolo della Reggiana - REGGIO EMILIA – Tifosi della Reggiana in lutto per la morte di Flaviano Zandoli che ha vestito la maglia granata tra il 1971 e il 1974 e poi tra il 1980 e il 1982: 158 presenze complessive e 43 gol. reggionline.com

Gambettola. Ci ha lasciato Flaviano Zandoli - Gambettola e il mondo sportivo piangono Flaviano Zandoli deceduto nella mattina di oggi, lunedì 15 dicembre. corrierecesenate.it