È morta la cantante Anna Rusticano | il successo negli anni ' 70 e ' 80 le collaborazioni con Shapiro e Negrini
È scomparsa questa mattina all’età di 71 anni Anna Rusticano, cantante di successo negli anni '70 e '80. Con una carriera ricca di collaborazioni con artisti come Shapiro e Negrini, la sua voce ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale italiano. La sua scomparsa avviene a causa di una polmonite, in una clinica romana.
È morta stamattina all’età di 71 anni la cantante Anna Rusticano. L’artista si è spenta in una clinica romana a causa di una polmonite. Da oltre vent'anni conviveva con una profonda sofferenza personale che l’aveva portata a lunghi e ripetuti periodi di cura. La notizia è stata resa nota dalla sorella Sandra. Gli inizi tra Firenze e Bologna e il debutto discografico Nata a Firenze il 5 novembre. Feedpress.me
concerto di shiva partorisce in live #shorts #shiva #viral #fyp?
È morta Anna Rusticano, la cantante aveva 71 anni: il successo con “Tutto è musica” e “Sto con te” - È morta all'età di 71 anni Anna Rusticano, la celebre cantante di "Tutto è musica" e "Sto con te": era ricoverata in una clinica ... fanpage.it
Morta Anna Rusticano a Roma per una polmonite, la cantante aveva 71 anni: il dolore della sorella - È morta stamattina all'età di 71 anni la cantante Anna Rusticano. msn.com
Jovanotti: “Da piccolo speravo che i miei si separassero. Mia madre Morta con la scomparsa di mio fratello”. Il cantante racconta la storia della sua vita in un'intervista toccante - facebook.com facebook
È morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni Ornella Vanoni, gigante della musica italiana, è morta a Milano a 91 anni. La cantante di di «Senza fine» e «L'appuntamento», nata il 22 settembre 1934, ha avuto un malore nella sua casa di Milano. #farwest x.com