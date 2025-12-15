È scomparsa questa mattina all’età di 71 anni Anna Rusticano, cantante di successo negli anni '70 e '80. Con una carriera ricca di collaborazioni con artisti come Shapiro e Negrini, la sua voce ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale italiano. La sua scomparsa avviene a causa di una polmonite, in una clinica romana.

© Feedpress.me - È morta la cantante Anna Rusticano: il successo negli anni '70 e '80, le collaborazioni con Shapiro e Negrini

È morta stamattina all’età di 71 anni la cantante Anna Rusticano. L’artista si è spenta in una clinica romana a causa di una polmonite. Da oltre vent'anni conviveva con una profonda sofferenza personale che l’aveva portata a lunghi e ripetuti periodi di cura. La notizia è stata resa nota dalla sorella Sandra. Gli inizi tra Firenze e Bologna e il debutto discografico Nata a Firenze il 5 novembre. Feedpress.me

concerto di shiva partorisce in live #shorts #shiva #viral #fyp?

È morta Anna Rusticano, la cantante aveva 71 anni: il successo con “Tutto è musica” e “Sto con te” - È morta all'età di 71 anni Anna Rusticano, la celebre cantante di "Tutto è musica" e "Sto con te": era ricoverata in una clinica ... fanpage.it