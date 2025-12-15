È morta Kshamenk l'orca più sola del mondo | era l'ultima rimasta in cattività in Sud America

Kshamenk, l’ultima orca in cattività del Sud America, è deceduta dopo oltre 30 anni trascorsi in una piccola vasca in Argentina. La sua morte segna la fine di un’epoca per il parco acquatico e solleva ancora una volta il dibattito sul benessere degli animali in cattività.

