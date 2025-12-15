È guerra tra Stefano De Martino e la sua ex | si sono lasciati malissimo lei ha già un altro!

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente separazione tra Stefano De Martino e la sua ex ha suscitato grande scalpore, con tensioni ancora vive tra i due e la scoperta che lei ha già un nuovo compagno. Nonostante gli sforzi di mantenere privata la propria vita, il gossip si è scatenato, portando alla luce dettagli sulla fine della loro relazione.

Ancora una volta, nonostante la volontà di tenere la vita privata lontana dai riflettori, Stefano De Martino finisce nel mirino del gossip. Il conduttore Rai, che negli ultimi anni ha lavorato con attenzione per costruirsi un’immagine più solida e professionale, torna a far parlare di sé per questioni sentimentali. Al centro delle indiscrezioni c’è la relazione con la giovane Caroline Tronelli, una storia che sembrava appena sbocciata e che invece, secondo le ultime voci, sarebbe già arrivata al capolinea. E non nel migliore dei modi. Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati (malissimo!). Donnapop.it

