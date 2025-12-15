È davvero vero! | i diari inediti del Cardinale Ersilio Tonini
Il 17 dicembre presso l’Agorà dell’Opera di Santa Teresa a Ravenna verrà presentata la prima raccolta dei diari inediti del Cardinale Ersilio Tonini, accompagnata dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto. Un’occasione unica per scoprire il pensiero e la vita di una figura importante della Chiesa italiana, attraverso le sue memorie manoscritte.
L'Agorà (ex teatrino) dell'Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna accoglie, mercoledì 17 dicembre, la presentazione della prima raccolta delle trascrizioni dei diari manoscritti del Cardinale Ersilio Tonini e le testimonianze di chi l'ha conosciuto.
