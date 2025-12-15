E' Chicco Cotelli lo sportivo sondriese del 2025

Chicco Cotelli è stato premiato come lo sportivo sondriese del 2025 durante una cerimonia a Palazzo Pretorio, alla presenza di autorità locali. Il riconoscimento, assegnato dalla commissione comunale, celebra l'impegno e i risultati di Cotelli nel mondo dello sport, sottolineando il suo ruolo di esempio per la comunità.

