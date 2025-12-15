E arrivato il momento di far pagare il pubblico sulle grandi salite del ciclismo?

Il dibattito sull'accessibilità delle grandi salite del ciclismo si fa sempre più acceso. Mentre alcuni propongono di far pagare il pubblico per assistere alle tappe iconiche come il Tour de France, altri temono di perdere il fascino di uno sport che fino a ora è stato gratuito e aperto a tutti. La questione divide opinioni e solleva importanti interrogativi sul futuro dell'evento.

Sta per cadere anche l'ultimo paradiso gratis del grande sport mondiale: il ciclismo. Perché s'è aperto un "pericoloso" dibattito sulla sua accessibilità: per alcuni è arrivato il momento di far pagare un biglietto anche a chi si assiepa lungo le iconiche salite del Tour de France, le strade di campagna, i passi di montagna sulle Alpi. Almeno nei punti che sono ormai la storia del ciclismo. Ne scrive il New York Times. "Privatizziamo gli ultimi 5 chilometri dell'Alpe d'Huez – ha detto per esempio l'ex professionista Jerome Pineau – Facciamo pagare l'ingresso, creiamo una zona vip, creiamo qualcosa per fare soldi.

