È arrivata l’influenza A letto oltre seimila umbri | I contagi sono in aumento

L’influenza si sta diffondendo in Italia, con un aumento dei contagi. In Umbria, sebbene al momento registri numeri contenuti, oltre seimila persone sono a letto a causa della malattia. I dati provenienti dai medici sentinella evidenziano una crescita dei casi, confermando la tendenza di un’intensificazione del fenomeno anche in questa regione.

L’Umbria per adesso è tra le regioni meno colpite dall’influenza. I dati della settimana scorsa, infatti, rivelano che i medici "sentinella" (sette, che hanno in carico quasi 9mila pazienti) hanno rilevato 60 casi, che su scala significano 7,1 ogni mille abitanti. Fatte le dovute proporzioni parliamo di circa seimila umbri che sono colpiti da sindromi influenzali. I dati sono quelli del "Rapporto RespiVirNet" pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. Nella piantina delle regioni l’Umbria al momento è colorata di verde (basale), il primo dei tre livelli che a salire sono poi quello di intensità bassa (giallo) e poi di intensità media (arancio). Lanazione.it

