L'estate si avvicina e alcune situazioni di giocatori ai margini delle rispettive squadre potrebbero trovare soluzione nel mercato di gennaio. Tra queste, anche un possibile tentativo della Juventus di rinforzare la rosa con un acquisto in prestito con diritto. La società bianconera valuta attentamente le opportunità per migliorare la squadra nella finestra di mercato invernale.

© Calciomercato.it - È ai margini e vuole andarsene a gennaio: tentativo anche con la Juve

I bianconeri potrebbero prendere in considerazione solo un prestito con diritto La Juve sarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. Spalletti vuole un regista, anche se nelle ultime ore ha nuovamente ripreso quota la pista Frattesi. Il classe ’99 a Torino e Khephren Thuram all’Inter? Probabilmente si è sconfinato nel fantamercato. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Qualcosa potrebbe accadere anche in difesa, considerato l’ infortunio di Gatti e i limiti della squadra sulle corsie esterne. Se in ottica estate un profilo perfetto per Comolli potrebbe essere Mingueza in scadenza col Celta Vigo, in ottica gennaio occhio invece a qualche ‘occasione’. Calciomercato.it

5 Lavori STRAPAGATI SENZA LAUREA! #shorts

Stellantis vuole più quote di mercato, ma alcuni marchi sono a rischio Secondo le indiscrezioni il gruppo punterebbe a vendere più auto anche riducendo i margini, per tenere le fabbriche a regime e smaltire le scorte. E alcuni marchi potrebbero essere "chiusi" - facebook.com facebook

Nella gara di oggi contro la #Norvegia, Pio #Esposito ha offerto una prestazione convincente. Ha messo in campo fisico, generosità e qualche giocata che lascia intravedere margini di crescita importanti. Ma qui sta il punto: riconoscere una buona partita non s x.com