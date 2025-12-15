Dumfries via dall’Inter? La rivelazione a sorpresa | ecco cosa c’è nella testa dell’olandese e se qualcuno dovesse pagare la clausola…

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ipotesi di un possibile trasferimento di Dumfries dall'Inter sta attirando attenzione, con sorprese e strategie che emergono dalle voci di mercato e dai pensieri dell'olandese. In questo articolo, analizzeremo le ultime novità e le eventuali implicazioni di una clausola rescissoria, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale.

dumfries via dall8217inter la rivelazione a sorpresa ecco cosa c8217232 nella testa dell8217olandese e se qualcuno dovesse pagare la clausola8230

© Internews24.com - Dumfries via dall’Inter? La rivelazione a sorpresa: ecco cosa c’è nella testa dell’olandese, e se qualcuno dovesse pagare la clausola…

Inter News 24 Dumfries via dall’Inter? La rivelazione a sorpresa: ecco cosa c’è nella testa dellolandese e nelle idee del club nerazzurro. Il destino di Denzel Dumfries sembra sempre più lontano da Milano. Le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Simone Togna delineano uno scenario chiaro per il futuro dell’esterno olandese della Beneamata. Il giocatore avrebbe l’intenzione di lasciare i nerazzurri solo in caso di chiamata da parte di un top club internazionale. Dal canto suo, la dirigenza interista non guarderebbe con dispiacere a una separazione estiva. Con il laterale prossimo ai 30 anni, il club accoglierebbe favorevolmente il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto, considerandola una cifra congrua per un atleta in quella fase della carriera. Internews24.com

Perché Dumfries è corso fuori dal campo dopo aver dominato il club argentino. ????

Video Perché Dumfries è corso fuori dal campo dopo aver dominato il club argentino. ????

Inter, scontro tra Acuna e Dumfries: la rivelazione di Lautaro - L’Inter ha battuto il River Plate vincendo il suo raggruppamento e avanzando quindi agli ottavi di finale del Mondiale per Club. spaziointer.it