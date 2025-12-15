Dumfries via dall’Inter? La rivelazione a sorpresa | ecco cosa c’è nella testa dell’olandese e se qualcuno dovesse pagare la clausola…

L'ipotesi di un possibile trasferimento di Dumfries dall'Inter sta attirando attenzione, con sorprese e strategie che emergono dalle voci di mercato e dai pensieri dell'olandese. In questo articolo, analizzeremo le ultime novità e le eventuali implicazioni di una clausola rescissoria, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale.

© Internews24.com - Dumfries via dall’Inter? La rivelazione a sorpresa: ecco cosa c’è nella testa dell’olandese, e se qualcuno dovesse pagare la clausola… Inter News 24 Dumfries via dall’Inter? La rivelazione a sorpresa: ecco cosa c’è nella testa dell’olandese e nelle idee del club nerazzurro. Il destino di Denzel Dumfries sembra sempre più lontano da Milano. Le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Simone Togna delineano uno scenario chiaro per il futuro dell’esterno olandese della Beneamata. Il giocatore avrebbe l’intenzione di lasciare i nerazzurri solo in caso di chiamata da parte di un top club internazionale. Dal canto suo, la dirigenza interista non guarderebbe con dispiacere a una separazione estiva. Con il laterale prossimo ai 30 anni, il club accoglierebbe favorevolmente il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto, considerandola una cifra congrua per un atleta in quella fase della carriera. Internews24.com Perché Dumfries è corso fuori dal campo dopo aver dominato il club argentino. ???? Inter, scontro tra Acuna e Dumfries: la rivelazione di Lautaro - L’Inter ha battuto il River Plate vincendo il suo raggruppamento e avanzando quindi agli ottavi di finale del Mondiale per Club. spaziointer.it Una buona e una cattiva notizia dall'infermeria dell' #Inter Le condizioni di #Darmian e #Dumfries x.com Una buona e una cattiva notizia dall'infermeria dell'Inter Le condizioni di Darmian e Dumfries - facebook.com facebook