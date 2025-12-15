Dumfries cambio agente e futuro Inter | l’addio prende forma
Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter si fa sempre più incerto, con il recente cambio di agente che indica un possibile riassetto strategico. Dopo aver avuto tre rappresentanti in pochi anni, il giocatore sembra avvicinarsi a una fase di valutazione e possibile separazione dai nerazzurri, aprendo nuovi scenari di mercato.
Il futuro di Denzel Dumfries torna al centro delle dinamiche di mercato dell’Inter. Il recente cambio di agente, il terzo nel giro di pochi anni, non è un dettaglio burocratico ma un segnale chiaro di riposizionamento strategico. Il terzino olandese, legato ai nerazzurri ma attento alle opportunità, guarda con sempre maggiore interesse a un’uscita che potrebbe materializzarsi tra gennaio e l’estate del 2026, anno chiave anche in vista del Mondiale nordamericano. Nome completo Denzel Justus Morris Dumfries Posizione Centrocampista Squadra attuale Inter Nazione Luogo di nascita Rotterdam Data di nascita Aprile 18, 1996 00:00 Età 29 Peso (Kg) 80 Altezza (cm) 188 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 15 - Per Game Partite iniziate 13 0. Como1907news.com
