Due sopravvissute alla sparatoria alla Brown University erano già scampate ad altre stragi scolastiche

Due giovani donne, sopravvissute a una sparatoria alla Brown University, avevano già vissuto esperienze simili in passato. La violenza armata negli Stati Uniti continua a mettere a rischio la vita di studenti e giovani, coinvolgendo ancora una volta coloro che si trovano in ambienti educativi. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e nelle università del paese.

La violenza armata negli Stati Uniti ha incrociato ancora una volta le vite di due giovani donne che, per la seconda volta, si sono trovate a sfuggire a una sparatoria in un luogo di studio. Sabato scorso, Mia Tretta e Zoe Weissman si trovavano all'università Brown, a Providence, quando è avvenuta una nuova sparatoria nel campus. Nessuna delle due è rimasta ferita, ma il ricordo di esperienze passate è tornato con forza.

