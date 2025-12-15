Due serate per festeggiare i 25 anni della Croce Rossa a Piancavallo

In occasione dei 25 anni di presenza a Piancavallo, la Croce Rossa organizza due serate di celebrazione il 23 e il 28 dicembre. Un evento speciale per ringraziare la comunità e ricordare il percorso di solidarietà e impegno condiviso nel corso di un quarto di secolo.

Si svolgeranno il 23 e il 28 dicembre due appuntamenti per festeggiare i 25 anni della Croce Rossa a Piancavallo. Un quarto di secondo in cui intere generazioni di volontari si sono susseguite nel prestare soccorso nella montagna pordenonese. "Quando c'è bisogno di noi – ha dichiarato il.