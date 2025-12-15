Due paesi prigionieri della frana

Nell’Appennino tra Romagna, Toscana e Marche, numerosi cantieri sono al lavoro per riparare i danni delle alluvioni del maggio 2023. Tuttavia, una frana che ha interrotto una strada tra Capanne e Balze, nel comune di Verghereto, riceve poca attenzione a causa della sua posizione di confine tra le province di Forlì-Cesena e Rimini.

Ci sono tanti cantieri nell' Appennino fra Romagna, Toscana e Marche, per riparare le ferite causate dall'alluvione del maggio 2023, con lavori per centinaia di migliaia di euro, ma c'è una frana attorno alla quale c'è poco interesse perché è in un punto di confine: è la frana che nella primavera scorsa ha interrotto la strada che da Capanne porta a Balze, entrambe località del comune di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, separate da pochi chilometri; ma la porzione di strada interessata dal dissesto è una lingua del territorio del comune di Casteldelci, in provincia di Rimini. La frana, probabilmente, ha una storia antica: chi abita da queste parti da molto tempo sa che il terreno ha strati di argille che tendono a scivolare sulle rocce sottostanti.

