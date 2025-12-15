Due giovanissimi morti in incidenti stradali mentre andavano a scuola
Due giovani hanno perso la vita in due incidenti stradali avvenuti a Rimini e Pozzuoli, mentre si recavano a scuola. La tragedia ha sconvolto le comunità locali, evidenziando ancora una volta la fragilità della sicurezza sulle strade.
Due giovanissimi sono morti in incidenti a Rimini e Pozzuoli mentre stavano recandosi a scuola. Servizio di Lucia Ascione TG2000. Tv2000.it
