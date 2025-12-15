© Ilprimatonazionale.it - Due giorni di cultura e confronto: si chiude la prima edizione di “Letture maceratesi”

Roma, 15 dic – Due giorni di dibattito, confronto e cultura. Si è conclusa ieri la prima edizione di Letture maceratesi. Rassegna esplicita, festival letterario co-organizzato dal Comune di Macerata, patrocinato dalla Provincia di Macerata e dalla Regione Marche. Ad alternarsi sul palco grandi nomi come Fabio Dragoni, Francesco Borgonovo, Pietro Senaldi e Gianluigi Paragone. L’assessore alla Sicurezza Paolo Renna e l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale. Presenti anche l’ex consigliere regionale Simone Livi e l’europarlamentare Carlo Ciccioli. Ilprimatonazionale.it

