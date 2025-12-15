Due coppie ubriache litigano violentemente a Milano | donna gravissima dopo una caduta

A Milano, una violenta lite tra due coppie in stato di ebbrezza si è trasformata in un episodio di estrema aggressione, provocando il grave infortunio di una donna di 47 anni. L'incidente è avvenuto nella zona di corso Sempione, suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Aggressione nella zona di corso Sempione. Una furiosa lite tra due coppie è degenerata in un episodio di estrema violenza, culminato con il grave ferimento di una donna di 47 anni. L'episodio si è verificato nella serata di domenica 14 dicembre a Milano, tra un appartamento e la strada. L'allarme ai soccorsi è scattato poco dopo le 21, per un'aggressione segnalata in via Marcello Pucci, a pochi metri da corso Sempione e di fronte alla sede della Croce Rossa Italiana. Trasportata in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica.

