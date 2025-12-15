Due borse di studio per diplomati con lode in memoria del prof Mauro Masiello
Domani, 16 dicembre, alle ore 11, si terrà presso il Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi la cerimonia di consegna di due borse di studio in memoria del prof. Mauro Masiello, dedicate a diplomati con lode. L’evento rappresenta un’occasione per ricordare il suo contributo e premiare gli studenti meritevoli.
BRINDISI - Domani, martedì 16 dicembre, alle ore 11 nell’Aula Magna del Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, si svolgerà la cerimonia ufficiale di conferimento delle due Borse di studio istituite a nome del prof. Mauro Masiello, scomparso prematuramente un anno fa e docente in quella. Brindisireport.it
