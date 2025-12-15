Il Forum Paesi e Frazioni si apre a nuove riflessioni e richieste di modifica da parte delle opposizioni. Tra le proposte, l’estensione dei termini del bando fino al 2026 e l’istituzione di un vero strumento di partecipazione con criteri trasparenti. La discussione mira a migliorare l’efficacia e la rappresentatività del Forum, coinvolgendo attivamente cittadini e quartieri.

© Lanazione.it - Dubbi sul Forum Paesi e Frazioni. Le opposizioni: "Va ripensato"

Forum delle Frazioni e dei Quartieri, allungare i termini del bando fino al 2026, e di creare un vero strumento di partecipazione, con criteri chiari per l’ammissione". Lo chiedono le forze di opposizione in consiglio comunale, Pd, Lucca Futura, Sinistra Con, Lucca è un Grande Noi e Lucca è Popolare – Volt – Lucca Civica, spiegando come sia stata "debolissima la risposta di Barsanti al consigliere Alfarano, che chiedeva più trasparenza sul Forum. Il vicesindaco e assessore con delega alle Frazioni spiega che servirà soprattutto per organizzare feste paesane. Ma per fortuna i vari gruppi locali ci pensavo già da sé a tenere vive le nostre comunità: compito dell’amministrazione sarebbe organizzare, oltre alle feste, anche momenti di confronto per ascoltare le esigenze pratiche e in cui migliorare i progetti per la città". Lanazione.it

20????? ?? 20 ?????????????? ?????????????????? ?? ???????????? ?? ? ???????????????????????????...

Dubbi sul Forum Paesi e Frazioni. Le opposizioni: "Va ripensato" - Forum delle Frazioni e dei Quartieri, allungare i termini del bando fino al 2026, e di creare un vero strumento di partecipazione, con criteri chiari per l’ammissione". lanazione.it