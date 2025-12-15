Dsquared2 29 dipendenti a rischio licenziamento a Milano | sindacati sul piede di guerra

A Milano, 29 dipendenti di Dsquared2 su circa 115 sono a rischio licenziamento, generando tensioni tra i sindacati e l’azienda. La decisione di non adottare soluzioni alternative come gli ammortizzatori sociali ha acceso il confronto, sollevando preoccupazioni sul futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Rischiano il posto in 29 su circa 115 dipendenti della divisione. E l'azienda non sembra avere alcuna intenzione di ammorbidire gli esuberi ricorrendo a soluzioni alternative, come agli ammortizzatori sociali. Per questo, i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione in Dsquared2, l'azienda di moda fondata dai gemelli Caten. La possibilità dei licenziamenti tiene banco da diversi mesi. Inizialmente ne erano previsti una trentina, poi il numero è stato fissato a 29. Tutti a Milano. Si tratta solo ed esclusivamente di figure di ufficio, non sono in ballo tagli nella rete retail per la quale – apprende Ilfattoquotidiano.