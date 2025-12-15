Droni ucraini made in Germany L’accordo tra Frontline Robotics e Quantum Systems

L’accordo tra la start-up ucraina Frontline Robotics e l’azienda tedesca Quantum Systems segna un potenziamento della cooperazione nel settore dei droni unmanned, con un investimento di 100 milioni di euro. Questa partnership punta a produrre decine di migliaia di sistemi di sorveglianza in Germania, segnando un passo importante nella strategia di espansione industriale dell’Ucraina verso i mercati occidentali.

Kyiv e Berlino rafforzano la cooperazione nel settore unmanned. La start-up ucraina Frontline Robotics ha infatti siglato un accordo da 100 milioni di euro con l’azienda tedesca Quantum Systems, specializzata in droni di sorveglianza, per produrre decine di migliaia di sistemi unmanned sul territorio tedesco, nell’ambito di una nuova strategia ucraina di espansione industriale e di apertura verso i mercati occidentali. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova fabbrica nel sud della Germania, con un investimento iniziale di circa 40 milioni di euro, e punta a combinare l’esperienza maturata da Frontline direttamente sul campo di battaglia con le capacità produttive automatizzate e la rete di relazioni istituzionali di Quantum Systems in Europa. Formiche.net

