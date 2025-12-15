Droga nascosta nei muri di San Berillo Vecchio e tra i rifiuti 36 arresti

Un'operazione della polizia di Catania ha portato all'arresto di 36 cittadini stranieri, coinvolti in un'organizzazione dedita allo spaccio di droga nascosta tra i muri di San Berillo Vecchio e tra i rifiuti. Più di 250 agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura, svelando un articolato traffico illecito nel quartiere.

© Cataniatoday.it - Droga nascosta nei muri di San Berillo Vecchio e tra i rifiuti, 36 arresti Su disposizione della Procura di Catania, più di 250 agenti della polizia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania nei confronti di 36 cittadini stranieri di varie nazionalità. Nei confronti di altri due indagati. Cataniatoday.it Benevento, operazione antispaccio: così nascondevano armi e droga nei muri del bunker Cosenza, la struttura di spaccio nel quartiere San Vito e la droga nascosta sul tetto - Nel corso del processo "Recovery" emergono elementi dell'indagine del Nor di Cosenza. corrieredellacalabria.it

Droga nascosta nel frigo: arrestato 33enne nel rione San Cristoforo - Un catanese di 33 anni è stato arrestato dalla polizia dopo che gli agenti hanno trovato 1,2 chili di droga nascosti nel frigo di casa. meridionews.it

La droga purissima, del valore di 15 milioni di euro, era nascosta in sacchi di plastica riciclata. Decisivo il nervosismo del conducente e il fiuto del cane antidroga - facebook.com facebook

Cinque spacciatori arrestati tra Torino e Beinasco: la droga nascosta anche sotto le foglie e dietro le ruote delle auto x.com